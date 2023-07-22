22 июля, 07:31,
обновлено 22 июля, 07:44
Атака на Крымский мост

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Сергей Мальгавко/ ТАСС
Крымский мост
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Водителей попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале о ситуации на мосту.

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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.​​​​​​​

Причины перекрытия не уточняются.

Ранее власти разработали памятку для автомобилистов с алгоритмом действий в случае объявления тревоги на Крымском мосту. Водителям рекомендуется, в частности, следовать указаниям системы громкоговорителей, не покидать машину, не совершать опасных маневров и двигаться в сторону выезда, "соблюдая установленную скорость". Их также просят "не снимать происходящее и не выкладывать в интернет". 

Теги:
РоссияКрымАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
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