Глава МЧС Белоруссии в День пожарной службы поблагодарил российских коллег

Руководитель белорусского спасательного ведомства указал на активное взаимодействие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, подготовке и обучении личного состава, а также в реагировании на различные вызовы

МИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский поблагодарил российских коллег за активное взаимодействие в решении задач ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и подготовке кадров.

"Я хочу поблагодарить министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации [Александра Куренкова] за то активное взаимодействие, которое сложилось между нашими ведомствами в деле решения задач ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в подготовке и обучении личного состава, в реагировании на различного рода вызовы, с которыми нам приходится вместе сталкиваться", - сказал Синявский в ходе проходящего в центре Минска торжественного мероприятия, посвященного 170-летию пожарной службы Белоруссии.

Руководитель белорусского спасательного ведомства также поблагодарил за поддержку президента республики Александра Лукашенко, правительство и коллег из силовых структур. Министр заверил жителей страны в том, что "белорусские спасатели будут надежной опорой в деле обеспечения безопасности в родной Беларуси".

В видеообращении Лукашенко, которое транслировалось на большом уличном экране, президент Белоруссии отметил, что "вся история пожарной службы - это история героев и подвигов". Он подчеркнул, что государство делает все, чтобы, заступая на дежурство, сотрудники ведомства были обеспечены самой современной защитой и техникой, чтобы условия работы позволяли пожарным и спасателям выполнять свою миссию максимально быстро, эффективно и безопасно.

Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в своем выступлении подчеркнул, что чествование тех, кто избрал одну из самых важных и ответственных профессий - спасать жизнь людей, - проходит в условиях попыток "недругов расшатать ситуацию в Беларуси, как и в мире целом". "События, которые развернулись вокруг нашего государства, требуют предельной бдительности и концентрации. Сегодня мы наблюдаем, как в идейных наследниках нацизма проснулась жажда реванша. Мы видим ее в разрушенных памятниках воинам, освободившим Европу от фашистского режима, в попытках дискредитации исторической роли Советского Союза и героизации нацистских преступников, в устремлении одурманивать нашу молодежь, растоптать и разрушить то, то годами создавалось кропотливым трудом наших предков", - сказал Вольфович.

Плац-парад и вертолеты над водой

Мероприятия, посвященные 170-летию пожарной службы Белоруссии, проходят в субботу во многих городах страны, центральной площадкой праздника стала территория возле Дворца спорта в центре Минска. По проспекту Победителей в парадных колоннах прошли представители региональных управлений МЧС, ветераны спасательного ведомства, представители добровольного пожарного общества, юные спасатели-пожарные, состоялся парад ретро- и современной пожарной техники. В программе праздника - выступление сводного оркестра и плац-парад в исполнении взвода почетного караула Университета гражданской защиты МЧС. На акватории реки Свислочь состоится парад плавательных средств МЧС и показательные полеты вертолетов спасательного ведомства.

На площадке перед Дворцом спорта организована выставка пожарной техники и пожарно-технического вооружения, развернут "Огнеград", где детей и взрослых ждут развлекательно-обучающие конкурсы и викторины от спасателей. Работает полевая кухня.

Юбилей пожарной службы

День пожарной службы в Белоруссии отмечается ежегодно 25 июля. В качестве даты начала создания пожарной службы Белоруссии выбрано 25 июля 1853 года, когда по решению Минского губернского правления и Минской городской думы был утвержден состав городской пожарной команды. Первая добровольная пожарная организация на территории страны - Витебское вольно-пожарное общество - была образована в 1872 году. В 1885 году было введено в эксплуатацию депо Минского вольно-пожарного общества - старейшее из ныне действующих в республике. Первый пожарный автомобиль появился в 1911 году.

С установлением советской власти пожарная служба активно развивалась: в 1920 году был создан Белорусский пожарный отдел - первый государственный орган пожарной охраны, в 1929 году в Минске открылись Всебелорусские пожарные курсы, положившие начало организации подготовки белорусских пожарных специалистов. Более 1,5 тыс. белорусских пожарных принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В первые годы независимости Белоруссии военизированная пожарная служба, как и при СССР, находилась в составе МВД республики, затем была присоединена к вновь созданному министерству по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (с 1997 года - министерство по чрезвычайным ситуациям).