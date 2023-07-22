Глава МЧС назвал сроки строительства спасательного центра в Запорожской области

По словам Александра Куренкова, они составят от трех до пяти месяцев

МИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Строительство спасательного центра МЧС России в Запорожской области, который в том числе будет обеспечивать безопасность Запорожской АЭС, может занять от трех до пяти месяцев. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Александр Куренков.

"Строительство будет достаточно быстрым. У нас этим занимается специальная компания, они строят очень быстро, от трех до пяти месяцев", - сказал министр на торжественном мероприятии, посвященном 170-летию пожарной службы Белоруссии.

Куренков отметил, что "дело даже не в строительстве". "Дело в развертывании подразделения. Нам нужно взять штатные единицы, а их в рамках этого запорожского отряда будет 800. Мы развернемся достаточно быстро", - добавил глава МЧС.