В Москве завершили обновление Качаловских прудов

Их, в частности, очистили от ила

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты завершили реконструкцию Большого и Нижнего Качаловских прудов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В столице завершилась реконструкция Большого и Нижнего Качаловских прудов. Проведена масштабная работа по обновлению двух прудов-регуляторов, расположенных на территории парка в пойме реки Битцы в Северном Бутове, их общая площадь - 2,3 га. В рамках проекта очистили водоемы от иловых отложений, отремонтировали береговые полосы и водосбросные сооружения", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Специалисты выполнили работы в несколько этапов. Сначала они очистили пруды от донных отложений, чтобы замедлить их зарастание водной растительностью. Всего они извлекли 52 тыс. куб. м ила. После этого отремонтировали водосбросные сооружения и водосточные системы. Берега укрепили габионными конструкциями.

Водоемы в пойме реки Битцы используются в качестве больших проточных резервуаров по сбору речной воды и атмосферных осадков. Регулирование объемов воды, которая поступает в городскую водосточную сеть, происходит с помощью подводящих каналов и водосбросных систем.

"Качаловские пруды имеют значительный рекреационный потенциал, особенно с учетом благоустройства поймы реки Битцы. Вокруг них расположен трехъярусный парк с ярко выраженным рельефом, набережной и спортивным кластером", - говорится в сообщении.