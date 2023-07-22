Наместник Киево-Печерской лавры прокомментировал попытки выселить монахов

Митрополит Павел отметил, что располагающееся в центре города здание монастыря как бизнес-проект представляет "лакомый кусок"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Стремление во что бы то ни стало выселить монахов из Киево-Печерской лавры может скрывать желание руководства заповедника осуществить "бизнес-проект" в центре Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на наместника лавры митрополита Павла.

Наместник отметил, что располагающееся в центре столицы здание монастыря как бизнес-проект представляет "лакомый кусок". К тому же, как напомнили в СПЖ, глава и. о. генерального директора заповедника Максим Остапенко в интервью украинским СМИ заявлял, что необходимо уже сейчас начинать готовиться к тысячелетнему юбилею лавры, который предстоит через 28 лет. Для этого, по его словам, необходимо реставрировать лавру, "гармонизировать пространство, превратить музейные объекты в лучшие образцы украинского музейничества", что потребует "колоссальных средств". И эти деньги нужны "уже сейчас", завтра "будет поздно", заявлял он.

При этом в СПЖ подчеркнули, что Нижняя лавра, где расположен монастырь, и так находится в прекрасном состоянии.

В конце марта власти в одностороннем порядке разорвали с Украинской православной церковью (УПЦ) договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Они отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд. Следующие заседания суда по искам сторон состоятся 9 августа.

Украинские СМИ систематически сообщают о фактах злоупотреблений чиновников и хищений средств из госбюджета. 22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале.