22 июля, 09:23
Атака на Крымский мост

Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи составила 372 автомобиля

Со стороны Тамани проезда ожидают 245 транспортных средств

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Автомобильная очередь на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани по состоянию на 12:00 после его временного перекрытия движения составила 245 транспортных средств, со стороны Керчи - 372. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.

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"12:00. В очереди со стороны Тамани находится 245 транспортных средств, ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 372 транспортных средства, ожидание около часа", - говорится в сообщении.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко написал в своем Telegram-канале, что проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. 

Теги:
РоссияКрымАтака на Крымский мост
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