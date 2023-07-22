Путешественники воспользовались сервисом Russpass 8,2 млн раз за три года

Чаще всего туристы искали информацию о достопримечательностях в Москве, Петербурге, Татарстане, Сахалинской области, Краснодарском крае, а также на Камчатке

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Московскому сервису Russpass исполнилось три года, за это время путешественники воспользовались им более 8,2 млн раз. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

В сервисе собраны удобные инструменты, которые помогут подготовиться к предстоящему отпуску, небольшому путешествию или деловой поездке по России. Например, на сайте и в приложении пользователи выбирают туры или экскурсии, покупают билеты на самолет или поезд, составляют культурную и образовательную программу.

"За три года путешественники воспользовались Russpass больше 8,2 млн раз. Чаще всего туристы искали услуги и информацию о достопримечательностях Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Камчатки, Сахалинской области, Краснодарского края", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, всего в сервисе размещено более 20 тыс. предложений. Это готовые туристические пакеты, экскурсионные программы, авторские маршруты, аудиогиды. С момента запуска Russpass стал масштабным общенациональным проектом, объединив гостиницы, музеи, театры, галереи, рестораны и другие площадки всех регионов страны. Информация о них доступна на четырех языках.

Пользователям сервиса доступны 370 групповых и индивидуальных экскурсий. Они помогут изучить самые разные уголки России. Так, экскурсия "Литературная Москва" пролегает по окрестностям Поварской улицы, где находятся особняк Арсения Морозова, Дом-музей Марины Цветаевой, дом с Авророй, другие памятники архитектуры. Гостям Тобольска предлагают маршрут "Сердце Сибири": с его помощью они увидят Тобольский кремль, уникальный Софийско-Успенский кафедральный собор, Дворец наместника и другие достопримечательности.

"Для путешествующих к Балтийскому морю есть прогулка "Янтарное сердца Калининграда" - она проходит по историческим районам, по острову Канта и до Музея Мирового океана. Кроме того, для путешественников предусмотрены маршруты по Нижнему Новгороду, Южно-Сахалинску, Краснодару, Екатеринбургу и десяткам других российских городов", - добавили в пресс-службе.