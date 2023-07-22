22 июля, 10:09

Пушилин анонсировал открытие отделения Всероссийского общества инвалидов в ДНР

По словам врио главы региона, в Донецке, Харцызске, Макеевке, Горловке, Мариуполе, Торезе, Шахтерске и Енакиево создадут его представительства

ДОНЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Региональное отделение Всероссийского общества инвалидов откроется в ДНР, оно будет иметь представительства в восьми городах республики. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"В рамках реализации партийного проекта "Единой России" "Единая страна - доступная среда" и в соответствии с постановлением Центрального правления Всероссийского общества инвалидов принято решение об открытии Донецкой региональной организации Всероссийского общества инвалидов", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Отделения будут располагаться в Донецке, Харцызске, Макеевке, Горловке, Мариуполе, Торезе, Шахтерске и Енакиево. Главы администраций должны будут оказывать организации всестороннее содействие. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис Владимирович
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