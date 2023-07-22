Колокольцев поздравил на Красной площади выпускников университета МВД с окончанием вуза

Министр внутренних дел подчеркнул, что они приступают к исполнению служебных обязанностей в судьбоносный для страны период

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев на Красной площади поздравил выпускников московского университета МВД РФ им. В. Я. Кикотя с окончанием вуза и отметил, что защита суверенитета и национальных интересов страны требуют от каждого максимальной самоотдачи.

"Сегодня дипломы о высшем образовании получат более тысячи человек. В их числе будущие следователи, дознаватели, судебные эксперты, сотрудники оперативных служб, подразделений информационной и экономической безопасности, охраны общественного порядка", - сказал министр.

Колокольцев отметил, что в текущем году 159 слушателей окончили университет с отличием, 16 - с золотой медалью, более 120 человек отмечены ведомственными наградами. "В строю выпускников - лауреаты стипендий президента и правительства РФ, научных и творческих конкурсов, победители спортивных соревнований на первенство страны", - рассказал глава ведомства. Он добавил, что 38 выпускников университета, выбирая профессию полицейского, продолжили семейную династию.

В рамках подготовки квалифицированных кадров для МВД России московский университет министерства также реализует образовательные программы в интересах правоохранительных органов дружественных государств. Среди выпускников - 59 специалистов из 26 стран ближнего зарубежья, Африки, Латинской Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии.

Поздравляя выпускников с памятным событием, министр подчеркнул, что они приступают к исполнению служебных обязанностей в судьбоносный для страны период. "Защита ее суверенитета и национальных интересов требует от каждого из нас максимальной самоотдачи. Сегодня в зоне проведения специальной военной операции сотрудники полиции выполняют задачи по обеспечению правопорядка, пресечению криминальных посягательств. Проявленные ими высочайшие гражданские качества, верность долгу и присяге должны стать для вас примером доблести и подлинного патриотизма", - отметил Колокольцев.

Он также напомнил молодым сотрудникам, что эффективность оперативно-служебной деятельности во многом зависит от слаженной работы в коллективе. По его словам, руководители и старшие коллеги всегда готовы оказать молодым специалистам всестороннюю помощь и поддержку, поделиться богатым профессиональным опытом. Министр поблагодарил за труд профессорско-преподавательский состав ведомственного вуза, ветеранов и всех тех, кто осуществлял и обеспечивал учебно-воспитательный процесс. Поздравления главы МВД также были адресованы родителям молодых сотрудников, которые на протяжении всех лет учебы поддерживали своих детей и помогали им.