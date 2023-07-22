Президент Филиппин отменил чрезвычайное положение в области здравоохранения из-за ковида

Фердинанд Маркоса - младший отметил, что "все предыдущие приказы, меморандумы и распоряжения, которые действуют только во время чрезвычайного положения в области здравоохранения, считаются отозванными или аннулированными"

БАНГКОК, 22 июля. /ТАСС/. Чрезвычайное положение в области здравоохранения, введенное в Республике Филиппины в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, отменено. Об этом говорится в указе президента страны Фердинанда Маркоса - младшего, который был опубликован в субботу в правительственном журнале Official Gazette.

"Все предыдущие приказы, меморандумы и распоряжения, которые действуют только во время чрезвычайного положения в области здравоохранения, считаются отозванными или аннулированными", - постановил президент.

В указе отмечается, что Филиппины сохранили достаточный потенциал устойчивости системы здравоохранения, о чем свидетельствуют низкие показатели загруженности коечного фонда даже после ослабления ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением инфекции. COVID-19 по-прежнему вызывает серьезную озабоченность у определенных групп населения и требует принятия должных мер в сфере здравоохранения.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Согласно информации за 12 июля 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрирован 767 972 961 случай заражения коронавирусом, умерли 6 950 655 человек. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.