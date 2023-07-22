В Москве увеличили количество киосков для пополнения карты "Тройка"

Всего организовали 33 точки продаж

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Количество киосков печати, где можно купить и пополнить карты "Тройка" увеличилось до 33 по просьбам жителей Москвы и Подмосковья, сообщается на официальном сайте мэра столицы

"По просьбе жителей Москвы и Подмосковья теперь еще в 11 киосках печати, а также в кассе на причале Киевский можно купить и пополнить карту "Тройка", приобрести билет "Единый" и положить деньги на карту москвича", - говорится в сообщении.

Пять киосков находится в Зеленограде, еще по одному - во Внукове и у станций метро "Бульвар Рокоссовского", "Печатники", "Студенческая", "Рязанский проспект", "Мичуринский проспект". Всего работает 33 точки продаж. Адреса киосков печати, где можно купить карты "Тройка", есть на сайте.

"Мы продолжаем развивать удобные и полезные сервисы для пассажиров - такую задачу поставил мэр Москвы. Уже в 33 киосках печати по всей Москве можно купить "Тройку" или билет "Единый". Для многих жителей это ближайшая точка, где можно удобно приобрести и пополнить проездной и не нужно спускаться в метро", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.