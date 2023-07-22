22 июля, 10:48

Движение поездов на участке железной дороги в Крыму приостановили

Его ограничили между станциями Ефремовская и Пролетная

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Движение поездов на участке железной дороги в Красногвардейском районе Крыма между станциями Ефремовская и Пролетная временно ограничили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

"Во исполнение поручения главы Республики Крым Аксенова С. В. [Сергея Валерьевича] временно ограничено движение поездов на участке железной дороги в Красногвардейском районе между станциями Ефремовская и Пролетная", - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности перевозка пассажиров организована по мульмодальной схеме поезд - автобус - поезд, уточнил Лукашенко, попросив с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. 

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