Москвичам напомнили о запрете выгула собак на территории больниц и детсадов

В городе также запрещено гулять с животными на детских и спортивных площадках

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Жителям Москвы напомнили, что выгуливать домашних животных на территории больниц, поликлиник и детских садов запрещено. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Во время прогулок с собакой москвичам следует учитывать несколько правил. Это важно для безопасности животных и окружающих людей.

"Будьте внимательны на дорогах. Когда пересекаете проезжую часть, не давайте собаке свободно перемещаться. Кроме того, не забывайте, что запрещено выгуливать питомца на территории больниц, поликлиник, детских садов и школ, а также детских и спортивных площадок", - сказала консультант Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными комитета ветеринарии Москвы Евгения Злобина.

Важно держать своего питомца на поводке. Спускать с него собаку можно только в малолюдных местах или на площадках для выгула. Всегда стоит учитывать темперамент питомца - склонным к проявлениям агрессии животным следует надевать намордник. Также по закону он обязателен в магазинах, учреждениях, на детских и спортивных площадках, рынках, пляжах и в общественном транспорте.

Помимо этого, в обязанности хозяина входит уборка за животным, поэтому нужно брать с собой пакеты и все необходимое перед выходом на прогулку. От ответственности владельцев животных зависит чистота города.