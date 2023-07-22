22 июля, 11:20

В Москве на станции метро "Яхромская" завершили монтаж панно

Размер композиции составил 160x5 м

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты завершили монтаж панно на станции московского метро "Яхромская". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Завершили монтаж уникального панно на станции "Яхромская" салатовой линии метро. В 1947 году столице исполнилось 800 лет, и к юбилею готовились с большим размахом. Провели послевоенное благоустройство. Ко Дню города заложили знаменитые сталинские высотки и памятник Юрию Долгорукому. Провели грандиозный спортивный праздник на стадионе "Динамо". Вечером дали салют", - написал Собянин.

По его словам, эти и другие события нашли отражение в масштабной композиции размером 160x5 м. Авторы - архитекторы Николай Шумаков, Александр Некрасов и художник Александр Рукавишников. Оформление станции выбрано не случайно: "Яхромская" строится рядом с улицей 800-летия Москвы.

Благодаря новой станции у более чем 270 тыс. жителей трех районов - Дмитровского, Бескудниковского и Восточного Дегунино - значительно улучшится транспортная доступность. При поездках в центр они смогут экономить в пути до 15 минут, добавил мэр.

"Кроме "Яхромской", на новом участке Люблинско-Дмитровской линии будут станции "Лианозово" и "Физтех". Открытие планируем осенью", - заключил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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