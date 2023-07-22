Председатель СЖР призвал наградить орденом Мужества погибшего военкора РИА Новости

Владимир Соловьев также заявил о готовности Союза журналистов России оказать помощь семье Ростислава Журавлева

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) готов оказать помощь семье погибшего военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева и ходатайствовать о присвоении ему ордена Мужества. Об этом ТАСС сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.

О гибели Журавлева при обстреле в зоне проведения спецоперации на Украине стало известно в субботу.

"Ужасная новость. Он родом из Екатеринбурга. У него остались дети. Союз журналистов, конечно, окажет семье помощь. <…> Я почти уверен, что будет приказ верховного главнокомандующего о награде, как это было с нашими погибшими коллегами в 2014 году. Мой друг, оператор по Югославии, мой товарищ Анатолий Клян тогда погиб и был посмертно награжден орденом Мужества. Я почти уверен, что Ростислав посмертно получит этот орден. Мы можем об этом только ходатайствовать", - сказал собеседник.

Соловьев от лица СЖР выразил глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего. Он напомнил, что два года назад Журавлев одним из первых получил награду СЖР "За мужество при исполнении служебного долга". "Увы, работа военного корреспондента одна из самых опасных журналистских профессий в мире, поэтому иногда мы теряем наших товарищей", - сказал председатель СЖР.