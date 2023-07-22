В Монголии на границе с Россией обнаружили патоген бубонной чумы

Как сообщила начальник отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэв Роломжав, заразившихся нет

УЛАН-БАТОР, 22 июля. /ТАСС/. Анализ погибшего детеныша сурка в монгольском аймаке (регионе) Завхан на границе с РФ показал содержание патогена бубонной чумы, но заразившихся этой инфекцией нет. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщила начальник отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэв Роломжав.

"19 июля по звонку из аймака Завхан привезли погибшего детеныша сурка, найденного в сомоне (поселении) Эрдэнэхайрхан. Экспресс-тест показал положительный результат. Дальнейшие бактериологические исследования по состоянию на 16:00 22 июля показали в пробах содержание патогена бубонной чумы. В связи с этим местному населению и туристам, путешествующим по аймаку еще раз напомнили о запрете охоты на сурков и поедания их мяса", - рассказала специалист центра.

Регион граничит с российской республикой Тува. По результатам последних исследований, в Монголии обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках. В зоне повышенного риска западные регионы на границе РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой.

Ближе всего к российской границе природные очаги бубонной чумы находятся в северо-западном аймаке Увс, который граничит с республикой Тува. Последний раз исследования в аймаке Увс прошли в 2022 году, когда российские и монгольские эпидемиологи установили, что активность природного очага болезни увеличилась.

Чума - эндемичное заболевание для Монголии. На ее территории болезнь переносят грызуны и живущие на них блохи. Заболевание передается от больного животного человеку в том числе при употреблении мяса в пищу.