Рослесинфорг спрогнозировал большой урожай грибов осенью

В ведомстве отметили, что больше всего грибов можно будет собрать в Ленинградской области, Карелии и Башкирии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Грибная осень ожидается во многих регионах России, особенно в Ленинградской области, Карелии и Башкирии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

"Лето в этом году дождливое, но теплое, ниже нуля температура не опускалась. Поэтому осенью можно ожидать большой урожай", - говорится в сообщении.

Грибы растут повсеместно, однако особо стоит отметить Северо-Запад - Ленинградскую область и Карелию. Также урожайностью отличаются леса Башкирии. Осенью здесь растут маслята, рыжики, опята, белые грибы и подосиновики, а лисички трубчатые ждут грибников до самых заморозков. Также грибное изобилие наблюдается во Владимирской, в Тверской, Брянской и Смоленской областях, Татарстане, где в конце лета и в начале осени в основном собирают много маслят, опят, лисичек, подберезовиков и подосиновиков, а также белые грибы.

В Сибири самыми грибными регионами считаются Алтайский край и Томская область. Здесь много груздей - этот вид является визитной карточкой округа. Именно в Томской области больше всего заготавливают грибов в промышленном масштабе, оформляя участки леса в аренду. В 2022 году урожай достиг 787 тонн.

Кроме того, грибы растут и в арктической части страны. Кольский полуостров в Мурманской области не уступает по обилию грибов любому лесному региону.

"Ведется много споров: грибы лучше срезать или выкручивать? С точки зрения сохранения природы, вреда нет ни в том, ни в другом случае. У белого гриба и груздей 60% плода находится как раз в почве, поэтому их принято выкручивать. Такие грибы, как опята лучше срезать, поскольку они растут на деревьях и пнях. Главное - не уничтожать грибницу, не вытаптывать ее и не убирать лесную подстилку, иначе в мороз она погибнет", - рассказали в Рослесинфорге.