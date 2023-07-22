Самца переднеазиатского леопарда выпустили в заказнике Северной Осетии

Чилмас-Чермен родился в Центре восстановления леопардов Сочинского нацпарка

ТАСС, 22 июля. Переднеазиатский леопард (кавказский барс) по кличке Чилмас-Чермен, родившийся и выращенный в Центре восстановления леопардов Сочинского национального парка, в субботу выпущен в естественную среду обитания на территории Турмонского заказника Республики Северная Осетия - Алания. Об этом сообщила ТАСС координатор проекта по восстановлению кавказского барса в РСО-Алания Мадина Сланова.

"Сегодня для нас знаменательный день: в естественную среду обитания на территории Турмонского заказника мы выпустили переднеазиатского леопарда. Без возвращения леопардов, или как на Кавказе их называют - барсов, мы можем потерять в недалеком будущем свои природные богатства. У нас есть традиция давать прибывающим к нам кавказским барсам национальные имена, - двойные имена встречаются также и в осетинских семьях. Чилмасу уже дали в Осетии имя Чермен, и, уверены, оно приживется, будет вызывать хорошие ассоциации с известным национальным героем", - сказала Марина Сланова.

Чилмас и его сестра Ачипсе родились 30 июля 2021 года в Центре восстановления леопардов Сочинского нацпарка у пары Шива и Филоу, которые были переданы в Сочи из шведского зоопарка. Ачипсе выпустили на территории Кавказского заповедника 14 июля, ее брат поможет формированию размножающейся группировки на Центральном Кавказе.

Как рассказал ТАСС основатель проекта Артур Алибеков, работе по восстановлению кавказских барсов в этом году исполнилось пять лет. Чермен с 2018 года стал восьмым по счету барсом, выпущенным в дикую природу Северной Осетии - Алании. В июле прошлого года, в частности, в дикую природу республики были выпущены три выпускника Сочинского нацпарка - самец Лео и две самки Хоста и Лаура.

"По итогам наблюдений за ранее выпущенными большими кошками учеными доказано, что в этих местах достаточно естественной кормовой базы для адаптации и расселения леопардов. Леопарды могут успешно освоить и сформировать свои индивидуальные участки на понравившихся им природных территориях, а также мигрировать в другие регионы - Кабардино-Балкарию, Чеченскую Республику, Ингушетию и возвращаться. Осетия для них - центральный хаб на Кавказе", - пояснил собеседник агентства.

Леопард и программа

До середины XX века переднеазиатский леопард был обычным представителем фауны Кавказа, но из-за истребления численность его резко сократилась. Для восстановления популяции этого вида Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН была написана программа, целью которой является создание устойчивой группировки переднеазиатских леопардов на Северном Кавказе численностью не менее 50 особей. Всего с 2016 года в природу с учетом выпуска Ачипсе и Чермена были выпущены 15 леопардов.

Программа по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Заповедника Осетия-Алания, Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Института экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН, Московского зоопарка, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Финансирование мониторинга и мероприятий по выпуску переднеазиатского леопарда в Северной Осетии осуществляется при поддержке бизнес компаний Русгидро, Экоэнерджи групп и Экологический регион Алания.