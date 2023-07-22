Глава Минцифры выразил соболезнования семье погибшего журналиста Журавлева

Максут Шадаев сообщил, что вместе с Союзом журналистов России будет ходатайствовать о присвоении военкору ордена Мужества

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Глава Минцифры Максут Шадаев выразил соболезнования близким погибшего в зоне СВО журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева. Шадаев сообщил, что вместе с Союзом журналистов России (СЖР) будет ходатайствовать о присвоении военкору ордена Мужества.

"Я приношу искренние соболезнования семье Ростислава. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку его близким, а также любую помощь пострадавшим журналистам. Буду вместе с Союзом журналистов ходатайствовать о присвоении Ростиславу ордена Мужества", - следует из обращения Шадаева, которое размещено в Telegram-канале Минцифры.

Министр особо отметил, что погибший выполнял свой профессиональный долг в зоне военных действий. Говоря в том числе о раненых журналистах - РИА Новости и "Известий", он подчеркнул, что они "не могли быть военной целью", но "стали жертвами чудовищной жестокости".

В Минобороны России ранее сообщили, что четыре журналиста "Известий" и РИА Новости получили ранения в результате удара ВСУ по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Военкор Журавлев умер в ходе эвакуации, состояние остальных на тот момент оценивалось как стабильное.