Сальдо заявил, что почти 30% эвакуированных вернулись домой после разрушения Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области добавил, что осушено уже более 90% домов

ГЕНИЧЕСК, 22 июля. /ТАСС/. Почти 30% жителей Херсонской области, вынужденных покинуть свои дома из-за наводнения, вызванного разрушением ВСУ Каховской ГЭС, вернулись в свои дома. Об этом сообщил в субботу в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"На затопленных после разрушения киевским режимом Каховской ГЭС территориях Херсонской области налаживается жизнь. Вернулись в свои дома 2,5 тыс. человек, а это почти 30% от общего числа временно эвакуированных", - написал он.

Владимир Сальдо добавил, что осушено уже более 90% домов. Вода продолжает стоять лишь в отдельных низких местах в Алешках, Голой Пристани и Коханах. Спасатели, коммунальщики и волонтеры продолжают ее откачивать и приводить в порядок осушенные строения и территории. Большую помощь при ликвидации последствий ЧС оказывают регионы-шефы.