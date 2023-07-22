22 июля, 14:08

Прокуратура попросила почти вдвое увеличить залог для наместника Киево-Печерской лавры

Он может составить $1,63 млн

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Прокуратура подала апелляционную жалобу на постановление Соломенского районного суда Киева из-за несогласия с размером альтернативного залога для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла и просит увеличить его почти в два раза - с 33 млн гривен (более $900 тыс.) до 60 млн гривен ($1,63 млн). Об этом сообщило украинское агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря Киевской областной прокуратуры Елену Ковалеву.

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"Ранее Соломенский районный суд Киева удовлетворил наше ходатайство частично, применил к подозреваемому митрополиту меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог в сумме 33,3 млн гривен. Прокуратура подала апелляционную жалобу в связи с несогласием с размером альтернативного залога. Мы просим увеличить его до 60 млн гривен", - цитирует агентство представителя прокуратуры.

21 июля адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщал о подаче прокуратурой апелляционной жалобы на решение суда. Адвокат предположил тогда, что прокурор хочет добиться увеличения суммы залога или запрета для митрополита посещать Киево-Печерскую лавру и храмы УПЦ в случае внесения залога. Прокурор просил о таком запрете еще на заседании суда, но тогда его требование не удовлетворили. 

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