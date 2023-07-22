В РПЦ заявили, что многие в мире поддерживают позицию церкви по УПЦ

По словам митрополита Волоколамского Антония, они "боятся об этом сказать"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Многие за рубежом поддерживают позицию РПЦ по ситуации вокруг гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ), но боятся высказаться публично из-за политических соображений. Такое мнение выразил в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

"Святейший патриарх Кирилл совсем недавно направил очередные обращения в международные инстанции, предстоятелям поместных православных церквей и лидерам инославных конфессий. На днях буквально было сделано соответствующее заявление синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Мы видим, к сожалению, что наши обращения до сих пор остаются неуслышанными", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас много друзей за рубежом, и в кулуарных разговорах многие нас поддерживают, многие откровенно говорят о том, что они понимают, что происходит [вокруг УПЦ]. Но, к сожалению, политическая конъюнктура во многом перевешивает - многие просто боятся об этом сказать", - добавил митрополит.

Он отметил публичную реакцию Папы Римского Франциска, который в ответ на полученное им обращение заявил, что "его мысли и переживания сейчас с братией Киево-Печерской лавры". "При полном молчании мирового сообщества, когда все всё понимают, все всё знают, но просто не хотят об этом говорить публично, Папа был один из тех, кто возвысил свой голос и сказал свое веское слово", - заключил глава синодального отдела.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направлял обращения с призывом защитить УПЦ от гонений властей Украины. 19 июля он констатировал, что реакции со стороны мирового сообщества пока не последовало.