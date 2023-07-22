На Украине появилась петиция к Зеленскому о смене советских названий судебных инстанций

К настоящему времени она собрала более 3,1 тыс. подписей из 25 тыс. необходимых для того, чтобы ее рассмотрело руководство страны

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Петиция о переименовании некоторых судебных инстанций на Украине, которые, как утверждается, имеют советские названия, зарегистрирована на сайте президента страны Владимира Зеленского.

По словам автора петиции, проходящий в последние годы на Украине процесс декоммунизации и дерусификации не коснулись названий судов. "Так, на сегодняшний день на Украине существует по меньшей мере 94 суда, название которых связано с советской и российской идеологией. В частности, Ленинский, Кировский, Советский, Октябрьский и другие суды", - говорится в документе.

Составитель петиции просит Зеленского провести консультации с Высшим советом правосудия по поводу переименования этих судов и на их основе внести в Верховную раду соответствующий законопроект.

К настоящему времени петиция, появившаяся на сайте украинского лидера 6 июля, собрала более 3,1 тыс. подписей из 25 тыс. необходимых для того, чтобы ее рассмотрели власти страны.

Переименование географических объектов и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий, связанных с Россией. В 2023 году процесс переименования топонимов и сноса монументов на Украине продолжается быстрыми темпами. В конце июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать на Украине более 1 400 топонимов в рамках продолжающейся дерусификации страны.