В Заполярье более 150 спортсменов стали участниками самого северного в мире веломарафона

Трасса гонки проходит по территории природного заповедника

МУРМАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Участниками самого северного в мире веломарафона "Муста-Тунтури", который проходит в июле на одноименном горном хребте в Мурманской области, стали более 150 спортсменов. Об этом сообщили в субботу в региональном министерстве спорта.

"На территории Печенгского округа стартовал юбилейный веломарафон "Муста-Тунтури". В юбилейной десятой гонке зарегистрировалось более 150 велосипедистов из разных городов России и всей Мурманской области", - говорится в сообщении.

Участники состязались в дисциплине "маунтинбайк - кросс-кантри" на дистанциях 110 км, 55 км и 25 км. Трасса веломарафона проходит по территории природного заповедника.

Хребет Муста-Тунтури разделяет материк и полуостров Средний в Мурманской области. Эти места известны не только живописными видами, но и являются памятником обороны Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Там, на самом северном участке фронта, немецко-фашистские войска были остановлены в первый день наступления 29 июня 1941 года и не смогли продвинуться дальше.