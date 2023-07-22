На подъездах к досмотровым пунктам около Крымского моста пробок не зафиксировали

Глава Министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что проезд через мост организован в обычном режиме

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Автомобильные очереди на подъездах к Крымскому мосту по состоянию на 18:00 с обеих сторон отсутствуют, этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.

"18:00 мск. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко, по состоянию на 18:00 мск проезд через Крымский мост организован в обычном режиме со стопроцентным досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонны. Железнодорожный транспорт работает по мультимодальной схеме перевозки поезд-автобус-поезд. Паромная переправа, пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп", общественный транспорт работают в штатном режиме.

Ранее в субботу движение на Крымском мосту дважды временно приостанавливали.