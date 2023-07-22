Кабмин счел избыточным законопроект о штрафах за выгул опасных собак без намордника

В правительстве отметили, что Кодекс уже дополнен статьей, которая устанавливает административную ответственность за нарушение требований в области обращения с животными

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство РФ не поддержало законопроект заксобрания Санкт-Петербурга о введении штрафов до 3 тыс. рублей для физических лиц и до 30 тыс. рублей для юридических за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника, в кабмине указали, что инициатива является избыточной. Отзыв на законопроект размещен в думской базе данных.

Законопроектом предполагает дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях, статьей, устанавливающей административную ответственность за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника. Так, проект предлагает ввести штрафы: от 1 тыс. до 3 тыс. рублей для физических лиц, для должностных - от 5 тыс. до 15 тыс. рублей и для юридических - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

В правительстве отметили, что в июне был принят закон, в соответствии с которым Кодекс уже дополнен статьей, которая устанавливает административную ответственность за нарушение требований в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовного преступления.

"Указанная норма Кодекса распространяется в том числе на выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника, в связи с чем предлагаемые изменения представляются избыточными. На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - заключили в кабмине.