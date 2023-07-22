В Крыму в Красногвардейском районе возобновили ж/д сообщение

Движение по Крымской железной дороге было приостановлено после атаки украинского беспилотника

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе Крыма возобновлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности", - написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко, отставание от графика ряда поездов дальнего следования составляет от двух до трех часов. В течение нескольких часов оно будет устранено диспетчерскими службами железной дороги.

Движение по Крымской железной дороге было приостановлено после атаки украинского беспилотника на Красногвардейский район и детонации на складе боеприпасов, сообщал ранее Аксенов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.