Минздрав сообщил об оказании медпомощи жителям Красногвардейского района Крыма

Четверых человек госпитализировали, отметили в ведомстве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Врачи оказали медицинскую помощь 12 жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункты временного размещения после атаки украинского беспилотника на склад боеприпасов. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Четыре бригады скорой медицинской помощи и сотрудники поликлиник Красногвардейского района осматривают жителей, эвакуированных в результате атаки беспилотника на склад боеприпасов. В пунктах временного размещения работают также специалисты из поликлиник района. 12 жителям оказана медицинская помощь, 4 из них госпитализированы, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно", - говорится в распространенном сообщении.

Оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Определены стационары для госпитализации, которые задействуют при необходимости, добавили в пресс-службе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Красногвардейском районе была предпринята атака на объекты инфраструктуры с помощью беспилотников, на складе боеприпасов произошла детонация.