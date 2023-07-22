22 июля, 19:01

На Крымской железной дороге все задержанные поезда отправились со станций стоянки

Причиной задержки стала атака украинского беспилотника на склад боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Все поезда, ранее задержанные из-за закрытия движения на участке Крымской железной дороги после атаки украинского беспилотника на склад боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма, отправились со станций стоянки. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"На данный момент все наши задержанные поезда отправились со станций стоянки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что последним отправился поезд №175/176 Москва - Симферополь, который в 21:07 мск выехал из Джанкоя. Тем временем поезд №159/160 сократил опоздание с шести до трех часов. "Наши коллеги минимизируют опоздания", - добавили в "Гранд сервис экспресс", поблагодарив население за терпение.

Ранее перевозчик сообщал, что по состоянию на 18:00 мск задерживаются шесть поездов по направлению в Крым, три - из Крыма. 

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