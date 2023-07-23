В России жертвами преступлений за полгода стали 10,7 тыс. человек

Это на 2% меньше, чем за тот же период годом ранее

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Более 10,5 тыс. человек стали жертвами преступлений в России за первые шесть месяцев текущего года, это на 2% меньше, чем за тот же период годом ранее. Это следует из материалов статистики МВД, с которыми в воскресенье ознакомился ТАСС.

"В результате преступных посягательств погибли 10,7 тыс. человек (на 2% меньше, чем годом ранее), здоровью 16,3 тыс. человек причинен тяжкий вред (на 1% меньше)", - сказано в материалах.

По данным МВД, всего в январе - июне 2023 года зарегистрировано 983,7 тыс. преступлений, что на 2% меньше, чем в первом полугодии прошлого года. "Четыре преступления из пяти (82,7%) регистрируются в городах и поселках городского типа, шестая часть (16,7%) - в сельской местности", - отмечается в материалах. Больше половины всех зарегистрированных преступлений (51,6%) составляют хищения чужого имущества.

Рост количества регистрируемых преступлений отмечен в 34 регионах России, снижение - в 51. Официальный представитель МВД России Ирина Волк 20 июля сообщила, что органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в стране. По ее словам, "несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД РФ решают поставленные задачи по защите прав и законных интересов населения".