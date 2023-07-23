Премьеру Израиля установят кардиостимулятор

Тем временем в стране продолжаются массовые протесты оппозиции, выступающей против предложенной правительством судебной реформы

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июля. /ТАСС/. Израильские медики в ночь на воскресенье установят премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху кардиостимулятор. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"Сегодня ночью премьер-министр Нетаньяху пройдет процедуру установки кардиостимулятора в медицинском центре "Шиба" ("Тель ха-Шомер")", - говорится в сообщении.

Известие о медицинской процедуре Нетаньяху поступило на фоне массовых протестов оппозиции, выступающей против предложенной правительством судебной реформы. В субботу десятки тысяч демонстрантов протестовали по всей стране. Вечером начавшийся во вторник в Тель-Авиве массовый марш протеста достиг Иерусалима. Демонстранты пришли к зданию Кнессета (парламента), возле которого намерены разбить палаточный лагерь на неопределенный срок. Акция приурочена к голосованию по одной из частей судебной реформы, которое, как ожидается, пройдет в парламенте в воскресенье.

Между тем, как отмечается в заявлении канцелярии по поводу медицинского вмешательства Нетаньяху, правительство продолжает работу над достижением консенсуса по судебной реформе. "Усилия по достижению широкого консенсуса предпринимаются и в эти минуты", - заверил премьер, высказывания которого распространила канцелярия.

Госпитализация Нетаньяху

15 июля канцелярия премьера сообщила, что Нетаньяху прибыл в медицинский центр "Шиба" в удовлетворительном состоянии для прохождения медицинского обследования. Сам премьер сообщил, что за день до этого провел много времени на солнце и пил мало воды. Из больницы он был выписан на следующий день, из-за кратковременной госпитализации премьера еженедельное заседание израильского кабмина было перенесено с 16 на 17 июля.

Газета "Yedioth Ahronoth" 16 июля сообщала, что в больнице в сердце 73-летнего Нетаньяху имплантировали устройство для мониторинга аритмии. Со своей стороны государственная радиостанция Kan информировала со ссылкой на источники в центре "Шиба", что нарушений сердечного ритма у Нетаньяху выявлено не было. Причиной госпитализации премьера еврейского государства называлось обезвоживание. В канцелярии Нетаньяху информацию об импланте до сих пор не комментировали.

В предыдущий раз Нетаньяху был госпитализирован из-за недомогания 5 октября 2022 года. Возглавлявшему тогда израильскую оппозицию политику стало плохо в крупнейшей синагоге Иерусалима во время праздничной молитвы по случаю Йом Кипура ("Судного дня") - одного из важнейших еврейских праздников. Радиостанция Kan утверждала тогда, что Нетаньяху чувствовал боль в области груди, а пресс-служба политика не стала уточнять природу недомогания.