В Москве ожидаются кратковременный дождь и до плюс 21 градуса

Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и температура до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 19 до плюс 21 градуса. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 12 градусов. "Облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь", - говорится в сообщении.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от плюс 18 до плюс 23 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.