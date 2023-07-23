Большинство опрошенных россиян считают неоправданно высокими зарплаты депутатов

Согласно исследованию Superjob, также самыми переоцененными на рынке труда являются госслужащие, чиновников, менеджеры, директоров и руководители

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Зарплаты депутатов, а также государственных служащих россияне чаще всего считают неоправданно высокими. В список самых переоцененных профессий также вошли футболисты и блогеры, следует из результатов опроса сервиса Superjob, имеющихся в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов из числа экономически активного населения России во всех округах страны. Участники исследования отвечали на вопрос, представителей какой профессии они считают самыми переоцененными на рынке труда, и чьи зарплаты, на их взгляд, неоправданно высоки.

Большинство опрошенных (23%) назвали неоправданно высокими зарплаты депутатов и политиков. Еще 13% выбрали госслужащих и чиновников, а 11% - менеджеров. Также 9% считают переоцененными на рынке труда директоров и руководителей, а 6% - сотрудников IT-сектора.

По 4% респондентов ответили, что слишком высокими считают зарплаты футболистов, а также артистов и актеров. Еще 2% респондентов включили в этот список блогеров. Столько же опрошенных считают, что любой труд должен хорошо оплачиваться.