В России ущерб от преступлений за полгода составил почти 285 млрд рублей

Существенная часть ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа, говорится в статистке МВД

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ущерб от преступлений в России за первые шесть месяцев текущего года составил 284,3 млрд рублей, что почти вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года. Это следует из материалов статистики МВД, с которыми в воскресенье ознакомился ТАСС.

"Ущерб от преступлений составил 284,3 млрд рублей, что на 42,5% меньше аналогичного показателя прошлого года. Причем существенная часть ущерба (81,6%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", - сказано в материалах.

По данным МВД, эти показатели приблизились к значениям первого полугодия 2021 года. Тогда причиненный в результате преступлений ущерб составил 222 млрд рублей, это минимальный показатель за январь - июнь последних трех лет. За первое полугодие 2022 года ущерб от преступлений составил 494 млрд рублей.

По данным статистики МВД, по сравнению с январем - июнем 2022 года на 4,8% сократилось число преступлений экономической направленности. Всего выявлено 67,4 тыс. преступлений этой категории. "Материальный ущерб от экономических преступлений - 151,5 млрд рублей, что составляет более 50% общего ущерба от преступлений всех категорий", - отмечается в материалах.

По данным МВД, за полгода в РФ зарегистрировано 983,7 тыс. преступлений.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк 20 июля сообщила, что органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в стране. По ее словам, "несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД РФ решают поставленные задачи по защите прав и законных интересов населения".