СМИ: установка кардиостимулятора Нетаньяху прошла успешно

Радио Kan отмечает, что пока не принято решение о том, выпишут ли израильского премьера 23 июля, как того хочет его канцелярия, или он останется в госпитале для дальнейшего наблюдения

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июля. /ТАСС/. Операция по установке кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно и без осложнений, состояние здоровья премьера оценивается как хорошее. Пока он остается под наблюдением в отделении кардиологии медицинского центра Sheba госпиталя Tel HaShomer, сообщает в воскресенье радио Kan.

По информации радиостанции, врачи премьера рекомендовали имплантацию кардиостимулятора после того, как накануне вечером устройство мониторинга сердечного ритма предупредило об аритмии у политика. Как отмечает Kan, пока не принято решение о том, будет ли Нетаньяху выписан в воскресенье, как того хочет его канцелярия, или останется в госпитале для дальнейшего наблюдения.

В правительственной пресс-службе сообщили в воскресенье, что "еженедельное заседание кабинета министров, первоначально запланированное на 23 июля 2023 года, перенесено до дальнейшего уведомления". Во второй половине дня в Кнессете (парламент страны) должно начаться обсуждение первого из законопроектов, относящихся к судебной реформе правительства Нетаньяху, который был утвержден в первом чтении на прошлой неделе. Ранее в воскресенье канцелярия премьера указала, что правительство продолжает работу над достижением консенсуса по судебной реформе, продвижение которой вызывает массовые протесты оппозиции по всей стране.

Ночью в воскресенье канцелярия проинформировала, что медики установят Нетаньяху кардиостимулятор. Как отметили в ведомстве, хирургическое вмешательство выполнялось "под седацией" и на время операции обязанности главы правительства возлагались на министра юстиции и вице-премьера Ярива Левина.

15 июля канцелярия премьера сообщила, что Нетаньяху прибыл в медицинский центр Sheba в удовлетворительном состоянии для прохождения медицинского обследования. Сам премьер заявил, что за день до этого провел много времени на солнце и пил мало воды. Из больницы он был выписан на следующий день, из-за кратковременной госпитализации премьера еженедельное заседание израильского кабмина было перенесено с 16 на 17 июля. Газета "Едиот ахронот" 16 июля сообщала, что в больнице в сердце 73-летнего Нетаньяху имплантировали устройство для мониторинга аритмии.

В предыдущий раз Нетаньяху был госпитализирован из-за недомогания 5 октября 2022 года. Возглавлявшему тогда израильскую оппозицию политику стало плохо в крупнейшей синагоге Иерусалима во время праздничной молитвы по случаю Йом Кипура ("Судного дня") - одного из важнейших еврейских праздников. Радиостанция Kan утверждала тогда, что Нетаньяху чувствовал боль в области груди, а пресс-служба политика не стала уточнять природу недомогания.