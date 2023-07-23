Состояние раненного при обстреле ВСУ журналиста медики оценили как средней тяжести

Состояние еще двоих пострадавших корреспондентов не уточняется

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Состояние журналиста Константина Михальчевского, раненного при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской области, врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Минздрава Крыма.

"В настоящее время его состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет, оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Состояние еще двоих корреспондентов, пострадавших при обстреле, не уточняется.

Корреспондент РИА Новости в субботу был доставлен в больницу скорой помощи № 6 Симферополя.