Дума может рассмотреть 25 июля во II чтении законопроект о повышении призывного возраста

Он может составить от 18 до 30 лет

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума на предпоследнем пленарном заседании весенней сессии во вторник, 25 июля, может рассмотреть во втором, основном чтении законопроект о повышении призывного возраста срочной службы. Это следует из повестки заседания Совета Думы, которое пройдет в понедельник, материалы размещены в думской электронной базе.

"Комитет предлагает рассмотреть [законопроект] на заседании Государственной думы 25 июля", - указывается в документе.

Речь идет о законопроекте, который в марте внесла на рассмотрение палаты группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, в первом чтении Дума приняла документ в июне. Изначально инициатива предполагала прописать в законах "О воинской обязанности и военной службе" и "Об альтернативной гражданской службе" поэтапное повышение призывного возраста срочной службы с действующих сегодня 18 лет до 21 года. Верхнюю границу призывного возраста предлагалась установить в 30 лет (сегодня 27 лет). Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, в 2024 году призывной возраст предлагалось установить от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, согласно которой нижняя граница призывного возраста сохраняется на уровне 18 лет, а верхняя составит 30 лет. Таким образом, призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года может составить от 18 до 30 лет.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщал, что поправка, предусматривающая сохранение нижней границы на уровне 18 лет, не обсуждалась с комитетом. По его мнению, нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, а верхняя - 30 лет. Бондарев также подчеркнул, что СФ готов рассмотреть закон на последнем пленарном заседании весенней сессии 28 июля, "но с поправкой об увеличении призывного возраста до 21 года".