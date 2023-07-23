Жителей Северного Кавказа предупредили о сильных дождях и грозах

Его порывы могут достигать 23 м/с

ЧЕРКЕССК, 23 июля. /ТАСС/. Сильные дожди, грозы и шквалистый ветер, из-за которых возможен подъем уровня рек, ожидаются в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Об этом предупредили в региональных главках МЧС.

"В период 14-16 часов и до конца суток 23 июля, в течение суток 24 и 25 июля, а также ночью и утром 26 июля в Республике Ингушетия ожидаются местами очень сильные дожди, сильные ливни и комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с, на реках повышение уровней воды до неблагоприятных явлений, в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Ингушетии.

В Чечне непогода ожидается с 23 по 26 июля - местами сильные дожди с грозами, градом и усилением ветра до 20-23 м/с, на реках повышение уровней воды до неблагоприятных явлений, в горах сход селей малого объема. В Карачаево-Черкесии в воскресенье переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах сильный дождь, град. Ветер западный 5-10 м/с, днем порывы 11-14 м/с. В северных районах местами пожароопасность 4 класса.

В Ставрополье и Кабардино-Балкарии 23-25 июля местами ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветер 20-25 м/с. В Северной Осетии дожди начались уже 21 июля, непогоду обещают до среды. На реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. В Дагестане 22-23 июля местами по низменным, приморским и предгорным районам сохранится высокая пожароопасность пятого класса.