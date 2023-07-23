23 июля, 09:28
Военная операция на Украине

Раненные при обстреле ВСУ в Запорожье журналисты "Известий" чувствуют себя нормально

Роман Польшаков отметил, что три осколка так в нем и останутся

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Состояние здоровья корреспондента "Известий" Романа Польшакова и оператора издания Дмитрия Шикова, пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по Запорожской области кассетными боеприпасами, нормальное.

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"Состояние нормальное. Перевязку сделали ноге, три осколка так и будут во мне, так сказали, на всю жизнь. <...> Дима Шиков, оператор, тоже в хорошем состоянии, вот сейчас как раз снимает меня на ногах", - сказал Польшаков в обращении, опубликованном в Telegram-канале "Известий".

Журналисты поблагодарили врачей крымского госпиталя, куда они вместе были доставлены накануне, а также всех, кто помогал в транспортировке. 

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