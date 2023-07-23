Путин и Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте

Новый объект кластера "Остров фортов" начнет свою работу через неделю

КРОНШТАДТ, 23 июля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Музей военно-морской славы - новый объект кластера "Остров фортов" в Кронштадте.

Он начнет свою работу через неделю - 30 июля. Комплекс построен на базе двух отреставрированных исторических зданий - артиллерийских арсеналов времен Первой мировой войны.

Возведен он в беспрецедентно сжатые сроки - с 2022 года по май 2023 года.

Концепция формы здания основана на задаче сохранения в качестве центрального экспоната легенды отечественного флота - первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол". В настоящий момент лодка уже полностью восстановлена внешне и активно реставрируется изнутри.