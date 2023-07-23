В Индии призвали удалить из "Оппенгеймера" сцену с цитированием "Бхагавадгиты"

В случае игнорирования этого призыва это будет рассматриваться как намеренная атака на индийскую цивилизацию, заявил уполномоченный правительства страны по вопросам информации Удай Махуркар

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июля. /ТАСС/. Уполномоченный правительства Индии по вопросам информации Удай Махуркар назвал "злостной атакой" на индуизм сцену из фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023), в которой цитируется древнеиндийская поэма "Бхагавадгита". В своем публичном обращении к режиссеру он призвал удалить сцену из киноленты, вышедшей в прокат в Индии.

"Нам стало известно, что фильм "Оппенгеймер" содержит сцену, в которой индуизм подвергается злостной атаке", - написал Махуркар в Twitter, обращаясь к Нолану от лица фонда "Сохраним культуру, сохраним Индию". Как отметил уполномоченный правительства Индии, "согласно сообщениям в социальных сетях, в сцене показана женщина, которая заставляет мужчину читать вслух "Бхагавадгиту" во время полового акта.

По словам Махуркара, "Бхагавадгита" является одним из наиболее почитаемых текстов в индуизме. "Мы не знаем мотивацию и логику в демонстрации этой ненужной сцены в жизни ученого. Но это не только прямая атака на религиозные убеждения миллиарда толерантных индуистов, это все равно что вести войну против индуистского сообщества и фактически выглядит как часть заговора антииндуистских сил", - говорится в обращении.

Отметив любовь индийцев к работам Нолана, Махуркар призвал режиссера удалить сцену из новой киноленты, чтобы "завоевать сердца индуистов". "Мы призываем сделать все необходимое, чтобы защитить достоинство их [индиустов] почитаемой книги, и удалить сцену из фильма во всем мире. Если вы предпочтете игнорировать этот призыв, это будет рассматриваться как намеренная атака на индийскую цивилизацию", - написал Махуркар.

Биографическая драма "Оппенгеймер" вышла в мировой прокат 21-22 июля. В ней показана история ученого Роберта Оппенгеймера, который совместно с коллегами работал над созданием первой в истории атомной бомбы. В вызвавшей возмущение Махуркара сцене главный герой прочитал строчку "Теперь я стал смертью, разрушителем миров", которую его прототип в вольном переводе цитировал публично, говоря о своих впечатлениях от первого испытания атомной бомбы. Согласно биографам, Оппенгеймера интересовал древнеиндийский эпос и он читал "Бхагавадгиту" в оригинале на санскрите.