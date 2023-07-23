Москвичей предупредили о дожде и усилении ветра в ближайшие часы

При грозе возможно усиление ветра до 15 м/с

ТАСС, 23 июля. Дождь, гроза и усиление ветра ожидаются в Москве в ближайшие часы, горожанам рекомендуют быть внимательными в непогоду и не укрываться под деревьями. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 18:00 мск в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе возможно усиление ветра до 15 м/с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.

Также рекомендуется не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.