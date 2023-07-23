Шефы-регионы в 2023 году восстановили в ЛНР почти 200 жилых домов

Еще на 150 объектах работы продолжаются

ЛУГАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Субъекты РФ, взявшие шефство над городами и районами ЛНР, за 2023 год восстановили в регионе почти 200 жилых домов, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"В 2023 году в рамках шефской помощи уже восстановлено 180 жилых домов, еще на 150 объектах работы продолжаются", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства

Он отметил, что в восстановительных работах задействованы строители Алтая, Астрахани, Брянска, Вологды, Иркутска, Калуги, Красноярска, Оренбурга, Омска, Перми, Башкирии, Коми, Ставрополья, Тамбова и Москвы. Восстановительные работы ведутся в 13 населенных пунктах республики.