На Чукотке расширили перечень получателей мер поддержки для семей участников СВО

Из окружного бюджета на ее реализацию выделено около 2,8 млн рублей

ТАСС, 23 июля. Власти Чукотки увеличили категорию получателей мер поддержки для семей участников спецоперации. Об этом сообщил департамент социальной политики Чукотского автономного округа.

"По поручению врио губернатора Владислава Кузнецова расширены категории граждан, имеющих право на получение мер соцподдержки участникам СВО и их семьям", - говорится в сообщении.

Ранее единовременная выплата при следовании к месту лечения участника СВО предоставлялась однократно одному из членов семьи - супруге либо супругу, отцу, матери, совершеннолетнему ребенку. Теперь выплату может получить брат или сестра.

Единовременная выплата предоставляется однократно. Из окружного бюджета на ее реализацию выделено около 2,8 млн рублей. Мерой воспользовались уже 25 человек.

Также расширены категории получателей ежемесячной компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Теперь этой мерой могут воспользоваться не только члены семей мобилизованных и добровольцев, но и члены семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, - военнослужащих, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ, сотрудников органов внутренних дел РФ. Мерой воспользовались 233 гражданина. Из окружного бюджета на нее предусмотрено 12,4 млн рублей.