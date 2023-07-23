В Ленобласти проверяют пробы на холеру у трех человек

До получения результатов они будут на домашнем карантине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Проверка проб на холеру у трех человек, контактировавших с заболевшими в Тамбовской области, ведется в Ленинградской области. До получения результатов они будут на домашнем карантине, сообщается в Telegram-канале пресс-службы регионального правительства.

"Медики Ленобласти проверяют пробы на холеру у трех человек, контактных по заболеванию в Тамбовской области. До получения результатов исследований люди находятся на домашнем карантине. Клинические проявления у жителей Ленобласти, контактировавших с заболевшим, отсутствуют", - говорится в сообщении. Утверждается, что ситуация находится на контроле областного комитета по здравоохранению.

20 июля в Тамбовской области холероподобный возбудитель выявили у гражданина Индии, прибывшего в РФ. Начались противоэпидемические мероприятия. Установлен временный запрет на использование воды реки Цны в Тамбове. 21 июля число госпитализированных с подозрением на холеру граждан Индии, проживающих в гостинице для трудовых мигрантов в Тамбовской области, выросло до двух. Было отобрано 23 пробы воды, отклонений от нормативов не выявили. Также 21 июля сообщалось, что за сутки было обследовано около 400 человек контактных лиц. Инфекционных проявлений нет.