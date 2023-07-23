В союзе староверов рассказали о предложении Папы Римского встретиться с предстоятелем РПЦ

Встреча может произойти в одном из аэропортов Москвы, сообщил председатель союза Леонид Севастьянов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск предлагает встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы, когда самолет понтифика остановится там на дозаправку по пути в Монголию или обратно. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

"Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию. Тогда он должен будет в Москве в одном из аэропортов сесть на дозаправку", - сказал Севастьянов.

По его словам, первая встреча патриарха Кирилла и Папы Римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны, поэтому сейчас можно провести аналогичную встречу.

"Аэропорт считается транзитной зоной, нейтральной, это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию. Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути 4 сентября", - добавил Севастьянов.

Папа Римский Франциск совершит апостольский визит в Монголию с 31 августа по 4 сентября.