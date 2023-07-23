Пострадавших на Запорожье журналистов наградят орденами за заслуги перед регионом

Погибшего при обстреле военкора РИА Новости Ростислава Журавлева также наградят орденом "За заслуги перед Запорожской областью" посмертно

ТАСС, 23 июля. Раненные в субботу при обстреле кассетными боеприпасами журналисты "Известий" Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены орденом "За заслуги перед Запорожской областью", погибший при обстреле военкор РИА Новости Ростислав Журавлев также будет награжден орденом посмертно. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Журналисты МИЦ "Известия" Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Ростислав Журавлев - посмертно", - написал Балицкий.

Он уточнил, что состояние раненых стабильное, они в сознании, получают необходимую медицинскую помощь.