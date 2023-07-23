23 июля, 12:53

Путин и Лукашенко осмотрели место для новой набережной в Кронштадте

Александр Демьянчук/ ТАСС
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах по развитию города

КРОНШТАДТ, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко осмотрели место, где будет оборудована новая набережная в Кронштадте.

После осмотра музея военно-морской славы, который откроется 30 июля, они подошли к Финскому заливу, где губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах по развитию города.

По его словам, между Петербургом и кластером "Остров фортов" запущено морское сообщение. "Ходят уже четыре катамарана", - рассказал Беглов. Пешеходная набережная от морского портового комплекса до сквера "Инчхон" в Кронштадтском районе города протянется на 2,4 км. На ней предусмотрены беговые и велодорожки, спортивные и детские площадки, площадки под размещение арт-объектов, пруд. Строительство будет завершено в сентябре 2025 года.

Это один из семи объектов дорожной инфраструктуры, которые будут построены в Кронштадте в рамках создания туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Проект нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея и предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности.

На прошлой неделе состоялся торжественный старт навигации первого скоростного пассажирского катамарана проекта 04580 "Котлин" - "Форт Кроншлот". Это головное судно серии из шести скоростных пассажирских катамаранов, построенное для водного маршрута в Кронштадт. Таким образом, создается современный флот, который выводит поездки из Петербурга в Кронштадт на качественно новый уровень комфорта. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБеглов, Александр ДмитриевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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