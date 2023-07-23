23 июля, 13:06

Саратовская область организует отдых для детей из Запорожья

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, реализовать задачу намерены в ближайший месяц

ТАСС, 23 июля. Запорожская и Саратовская области договорились о сотрудничестве в сферах здравоохранения, образования и соцзащиты. Для детей из Запорожья в ближайший месяц организуют отдых в Саратовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Делегация Запорожской области обсудила с правительством Саратовской области двустороннее взаимодействие между нашими областями в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты. По моему поручению передан проект соглашения, который позволит развивать двусторонние связи между нашими регионами", - написал Балицкий.

Он добавил, что также стороны обговорили организацию отдыха детей нового региона в Саратовской области, который планируется организовать в ближайший месяц. 

Теги:
РоссияСаратовская областьБалицкий, Евгений Витальевич
© Информационное агентство ТАСС
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