Саратовская область организует отдых для детей из Запорожья

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, реализовать задачу намерены в ближайший месяц

ТАСС, 23 июля. Запорожская и Саратовская области договорились о сотрудничестве в сферах здравоохранения, образования и соцзащиты. Для детей из Запорожья в ближайший месяц организуют отдых в Саратовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Делегация Запорожской области обсудила с правительством Саратовской области двустороннее взаимодействие между нашими областями в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты. По моему поручению передан проект соглашения, который позволит развивать двусторонние связи между нашими регионами", - написал Балицкий.

Он добавил, что также стороны обговорили организацию отдыха детей нового региона в Саратовской области, который планируется организовать в ближайший месяц.