В Туапсинском районе Кубани объявили штормовое предупреждение

По данным оперштаба региона, прогнозируются смерчи, ливни и ветер до 23 м/с

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Экстренное штормовое предупреждение объявили в Туапсинском районе Кубани и Краснодарском крае из-за непогоды и формирования смерчей. Об этом в воскресенье сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"В Туапсинском районе объявлено экстренное штормовое предупреждение об ухудшении погоды. 23-24 июля в муниципалитете ожидаются ливни, град, гроза, шквалистое усиление ветра до 23 м/с, формирование смерчей. Высока вероятность подъема уровня воды в реках и водотоках, возникновения ЧС", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю также сообщили о прогнозируемых грозе, граде и шквалистом усилении ветра до 23 м/с до 25 июля.